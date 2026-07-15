Informations pratiques

Munster

Expo-vente Arts et gourmandises

12 Rue Saint-Grégoire Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Que vous soyez à la recherche d’une idée cadeau, d’une création originale ou simplement curieux de rencontrer des artisans locaux et de découvrir leur savoir-faire, cette manifestation est une belle invitation à découvrir l’artisanat sous toutes ses formes !

L’association Inspir’Art vous donne rendez-vous pour trois journées placées sous le signe de la créativité, de l’artisanat et de la gourmandise les 17, 18 et 19 juillet 2026, de 10h à 18h, à la salle de la Laub à Munster entrée libre.

Venez découvrir une exposition-vente réunissant des créateurs et artisans passionnés dans une ambiance conviviale. Au fil des stands, laissez-vous guidez par une diversité de créations artisanales crochet et couture, carterie, objets en bois, art africain, peintures sur toile, photographies, objets de décoration, bijoux, bougies et gourmandises à emporter…

Que vous soyez à la recherche d’une idée cadeau, d’une création originale ou simplement curieux de rencontrer des artisans locaux et de découvrir leur savoir-faire, cette manifestation est une belle invitation à découvrir l’artisanat sous toutes ses formes ! .

12 Rue Saint-Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 32 96 59 landwerlin.camille@gmail.com

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English :

Whether you’re %E0 looking for a gift idea, an original creation, or simply curious to meet local artisans and discover their craftsmanship, this event is a wonderful invitation to explore crafts in all their forms!

L’événement Expo-vente Arts et gourmandises Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster