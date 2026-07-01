Informations pratiques

Munster

Les mercredis du Parc Balade découverte des plantes sauvages

1 Cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-12 14:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12 2026-09-16

Une balade sensorielle à la rencontre des plantes sauvages locales, entre découverte, cueillette et dégustation.

Balade à la découverte des plantes sauvages locales et de leurs usages alimentaires et médicinaux. L’objectif mettre les sens en éveil, cueillette et dégustation sous forme de tisane ou de pesto.

Sortie accompagnée par Caroline Guth Abracadabaume.

Pour tous publics, familles et enfants à partir de 7 ans.

Durée 3h. .

1 Cour de l’Abbaye Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 info@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A sensory walk to explore local wild plants, combining discovery, foraging, and tasting.

L’événement Les mercredis du Parc Balade découverte des plantes sauvages Munster a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster