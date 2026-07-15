Club Vosgien Le Klintzkopf Munster
dimanche 9 août 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club Vosgien Le Klintzkopf
Place de la gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
4 heures de marche, 12 km, 350 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).
Dimanche 9 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au KLINTZKOPF. Cinquième sommet le plus haut des Vosges, situé au cœur d’une zone protégée accessible seulement 5 mois de l’année, il domine la plus haute hêtraie des Vosges.
Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 4 heures de marche, 12 km, 350 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
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English :
4-hour hike, 12 km, 350 m elevation gain, moderate difficulty (2/5).
L’événement Club Vosgien Le Klintzkopf Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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