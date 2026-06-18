La ville en fête nocturne des commerçants Munster mercredi 22 juillet 2026.

Munster

La ville en fête nocturne des commerçants

Centre ville Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-08-12 23:55:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Les commerces restent ouverts en soirée pour vous permettre de découvrir la ville autrement. De nombreuses animations sont prévues concerts, petite restauration, lots à gagner avec la roue de la chance…

Les Nocturnes Estivales reviennent cet été !

Organisées par Grego, l’association des commerçants et artisans de la vallée de Munster, ces deux soirées festives transforment le centre-ville en un véritable lieu de vie, d’échange et de découverte.

Au programme

– Commerces ouverts en nocturne avec de belles promotions à saisir

– Terrasses gourmandes et restauration sur place pour tous les goûts

– Ambiance musicale, concerts et animations de rue tout au long de la soirée

– Jeux géants en bois, structures gonflables, démonstrations de savoir-faire, dégustations de produits locaux

– Quizz géant animé par Azur FM, avec de nombreux lots et surprises à la clé !

Venez profiter de l’été autrement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en famille, entre amis ou entre voisins. Une belle occasion de soutenir les commerçants locaux tout en passant un moment agréable au cœur de Munster.

Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous ! .

Centre ville Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 04 83 contact@grgeo.alsace

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English :

The shops remain open in the evening to allow you to discover the city in a different way. Numerous activities are planned: concerts, snacks, prizes to be won with the wheel of luck…

L’événement La ville en fête nocturne des commerçants Munster a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster