Jeu de piste ado, trouve ta voie en famille Munster

Munster

Jeu de piste ado, trouve ta voie en famille

1 rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Prêt(e) à tracer ton avenir ? Partez en famille pour un jeu de piste ludique à Munster et échangez autrement sur l’orientation, les talents et les envies de chacun. Une aventure conviviale entre découvertes et réflexion.

Prêt(e) à tracer ton avenir ? Collégien(ne) embarque tes parents dans un jeu de piste ludique dans Munster pour réfléchir ensemble à ton orientation.

Et si l’orientation devenait une aventure à partager en famille ? À travers un jeu de piste ludique dans les rues de Munster, collégiens et parents sont invités à explorer la ville tout en échangeant autour des envies, des talents et des projets d’avenir.

Au fil des énigmes, découvrez le patrimoine local, les commerces de la ville et les figures emblématiques qui ont marqué son histoire. Entre observations, défis et découvertes, les collégiens sont amenés à réfléchir à leurs centres d’intérêt et à mieux comprendre les parcours professionnels qui les entourent.

Destinée principalement aux jeunes de 13 à 16 ans accompagnés de leurs parents, cette activité bénéficie d’un accompagnement personnalisé permettant d’aborder sereinement les questions liées à l’orientation. Les familles avec des enfants plus jeunes sont également les bienvenues grâce à des jeux et énigmes adaptés.

Une expérience originale qui favorise le dialogue entre parents et enfants, dans un cadre convivial et détendu, où l’on apprend à mieux se connaître tout en découvrant Munster autrement. Parce que parler de son avenir peut aussi être un moment de partage, de curiosité et de plaisir !

Informations pratiques

Horaires 10h00-12h00 ou 13h30-15h30 ou 16h00-18h00

Durée 2h

Porte-bébé autorisé

Toutourisme chiens en laisse autorisé

Tarif 60€ pour une famille de 2 à 5 personnes

Réduction Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Chaque créneau est réservé à une seule famille, composée de 2 à 5 personnes. .

1 rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to map out your future? Take your family on a fun scavenger hunt in Munster and have a different kind of conversation about everyone’s career paths, talents, and aspirations. A fun-filled adventure that combines discovery and reflection.

L’événement Jeu de piste ado, trouve ta voie en famille Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster