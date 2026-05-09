Munster

Lâcher prise et détente profonde avec le bain de forêt

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au bord de la rivière. Guidé par une sophrologue, éveillez vos sens, relâchez les tensions et ressourcez-vous au contact des arbres et de la nature. Un moment apaisant à partager en solo ou en famille.

Sous les arbres bordant la rivière, laissez vous guider par la sophrologue pour redécouvrir le plaisir simple d’être présent à soi et à la nature. Au programme développez vos capacités de bienveillance envers votre corps avec des mouvements doux et la relaxation guidée. Contemplez la beauté naturelle en éveillant tous vos sens. Evacuez les tensions physiques et mentales en observant la sagesse des arbres. Renforcez votre joie intérieure, votre sérénité et votre confiance en vous même. Une activité pour se donner rendez vous avec soi-même ou avec la famille.

Informations pratiques

Horaires 9h30 à 11h30

Durée 2h00

Âge minimum 7 ans

Porte-bébé Non autorisé

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs

Adulte 20€

Enfant (7 17 ans) 15€

Réduction Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur cette activité.

Préparation

Il est recommandé aux participants de prévoir des vêtements confortables adaptés à la météo avec une couche supplémentaire (gilet, veste…) compte tenu des moments statiques pendant les relaxations ainsi qu’une protection solaire (chapeau/casquette, lunettes de soleil…). Emporter de quoi se désaltérer.

Pour apprécier pleinement l’expérience sensorielle, il est recommandé aux participants de ne pas se parfumer en prévision de la séance et de ne pas fumer durant celle-ci.

Les mineurs participant à l’activité doivent être accompagnés d’un adulte.

FAQ

– Est-ce que nous allons faire des câlins aux arbres ? Il n’est pas exigé que vous touchiez les arbres durant l’activité, vous serez libre d’entrer en contact avec l’arbre à mesure de vos envies et dispositions le jour de l’activité.

– Est-ce que nous allons nous baigner lors du bain de forêt ? Il n’est pas prévue de baignade au sens aquatique, il s’agit d’une immersion sensorielle dans la nature.

– Je ne sais pas si j’arriverai à me relaxer ? La voix de la sophrologue sera là pour vous accompagner dans la détente en fonction de votre sensibilité du moment.

– S’il pleut l’activité est maintenue ? Oui, l’activité pourra être maintenue. Nous vous recommanderons de prévoir des chaussures et une veste adaptés (cape de pluie, kway) et tout ou partie de l’activité pourra être rapatriée en intérieur.

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait en véhicule personnel.

Cette sortie est effective à partir de 2 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, vous serez informé de l’annulation et intégralement remboursé, ou une nouvelle date pourra vous être proposée. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Treat yourself to a wellness retreat by the river. Guided by a sophrologist, awaken your senses, release tension, and recharge surrounded by trees and nature. A soothing experience to enjoy on your own or with your family.

L’événement Lâcher prise et détente profonde avec le bain de forêt Munster a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Munster