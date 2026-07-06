Informations pratiques

Munster

Club vosgien Balade matinale sur les crêtes

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

4 heures de marche, 11 km, 450 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Dimanche 16 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une BALADE MATINALE SUR LES CRÊTES. En profitant de la fraicheur et d’un panorama de toit du monde, vous pourrez peut-être apercevoir quelques chamois.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, prévoir une collation. 4 heures de marche, 11 km, 450 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Inscription obligatoire avant le 15 août auprès de la guide Emilie LEJOUR tel 06 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 08 04 90 emilielejour@hotmail.fr

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English :

4-hour hike, 11 km, 450 m elevation gain, moderate difficulty (2/5).

L’événement Club vosgien Balade matinale sur les crêtes Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster