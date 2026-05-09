Munster

Pot d’accueil estival

Place du marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pot de bienvenue, venez rencontrer les partenaires qui vous accompagneront tout au long de votre séjour et découvrez les produits du terroir.

L’Office de Tourisme vous propose de se retrouver tous les mardis en été pour partager un moment convivial autour d’une dégustation de produits du terroir, à la rencontre des acteurs du tourisme de la Vallée de Munster. 0 .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Welcome drink, come and meet the partners who will accompany you throughout your stay and discover the local products.

L’événement Pot d’accueil estival Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster