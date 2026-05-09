Munster

Jeudi du parc Hartmann Amicale des sapeurs Pompiers

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 23:59:00

Date(s) :

2026-08-13

Enfilez vos plus belles tenues vintage et venez revivre la magie des années 80 lors d’une soirée musicale haute en couleur, rythmée par les meilleurs hits mixés par notre DJ !

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Programmation l’amicale des Sapeurs pompiers proposera restauration et buvette, ainsi qu’une animation musicale par un DJ thème années 80 de 18h30 à 00h .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

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English :

Put on your best vintage outfits and come relive the magic of the ’80s at a colorful musical evening, featuring the best hits mixed by our DJ!

L’événement Jeudi du parc Hartmann Amicale des sapeurs Pompiers Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster