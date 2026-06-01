Expo-vente caritative Hôtel de ville Trouville-sur-Mer
Expo-vente caritative Hôtel de ville Trouville-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Trouville-sur-Mer
Expo-vente caritative
Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 09:30:00
fin : 2026-07-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03
L’atelier Des Couleurs et des Formes et le Lions Club s’associent pour une expo-vente caritative au profit des enfants autistes accompagnés par l’Association des Amis de Jean Bosco à Dives-sur-Mer. Les fonds récoltés contribueront à l’amélioration des infrastructures de l’association.
L’atelier Des Couleurs et des Formes et le Lions Club s’associent pour une expo-vente caritative au profit des enfants autistes accompagnés par l’Association des Amis de Jean Bosco à Dives-sur-Mer. Les fonds récoltés contribueront à l’amélioration des infrastructures de l’association.
Sont présentées à la vente des œuvres originales des élèves de L’atelier Des Couleurs et des Formes ainsi que des créations d’artistes invités, parmi lesquels Josépha Poulain, Émilie Arnoux et Steve Perchey. Des reproductions en format affiche sont également disponibles.
Entrée libre.
Horaires de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h .
Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo-vente caritative
The Des Couleurs et des Formes workshop and the Lions Club are joining forces for a charity exhibition-sale to benefit autistic children cared for by the Association des Amis de Jean Bosco in Dives-sur-Mer. The funds raised will go towards improving the association’s facilities.
L’événement Expo-vente caritative Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- AFTERWORK Booster son bien-être mental Le Sunset Beach Trouville-sur-Mer 11 juin 2026
- Augustine Comedy Club Le Pavillon Augustine Trouville-sur-Mer 11 juin 2026
- Café philo Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer 12 juin 2026
- Exposition des élèves de l’atelier Des Couleurs et des Formes Salle de la Plage Trouville-sur-Mer 12 juin 2026
- Visite commentée Côté artistes (des peintres aux street artists) Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer 13 juin 2026