Expo-vente caritative Hôtel de ville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Expo-vente caritative

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:30:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

L’atelier Des Couleurs et des Formes et le Lions Club s’associent pour une expo-vente caritative au profit des enfants autistes accompagnés par l’Association des Amis de Jean Bosco à Dives-sur-Mer. Les fonds récoltés contribueront à l’amélioration des infrastructures de l’association.

L’atelier Des Couleurs et des Formes et le Lions Club s’associent pour une expo-vente caritative au profit des enfants autistes accompagnés par l’Association des Amis de Jean Bosco à Dives-sur-Mer. Les fonds récoltés contribueront à l’amélioration des infrastructures de l’association.

Sont présentées à la vente des œuvres originales des élèves de L’atelier Des Couleurs et des Formes ainsi que des créations d’artistes invités, parmi lesquels Josépha Poulain, Émilie Arnoux et Steve Perchey. Des reproductions en format affiche sont également disponibles.

Entrée libre.

Horaires de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h .

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41

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English : Expo-vente caritative

The Des Couleurs et des Formes workshop and the Lions Club are joining forces for a charity exhibition-sale to benefit autistic children cared for by the Association des Amis de Jean Bosco in Dives-sur-Mer. The funds raised will go towards improving the association’s facilities.

L’événement Expo-vente caritative Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Trouville