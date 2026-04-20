Expo vente Céramica Petit Office Agon-Coutainville
Expo vente Céramica Petit Office Agon-Coutainville vendredi 1 mai 2026.
Agon-Coutainville
Expo vente Céramica
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Expo vente Céramica au Petit Office.
Vendredi 1er mai de 14h 19h Samedi 2 et Dimanche 3 mai de 10h30 13h30 et 14h30 19h .
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie lhv.ceramica@gmail.com
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English : Expo vente Céramica
L’événement Expo vente Céramica Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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