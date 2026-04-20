Expo vente Céramica Petit Office Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Expo vente Céramica

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Expo vente Céramica au Petit Office.

Vendredi 1er mai de 14h 19h Samedi 2 et Dimanche 3 mai de 10h30 13h30 et 14h30 19h .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie lhv.ceramica@gmail.com

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English : Expo vente Céramica

L’événement Expo vente Céramica Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme