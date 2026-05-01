Marvejols

EXPO VOYAGE CRÉATIF

7 place du Soubeyran Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-30

L’Association Familiale de Marvejols (UDAF) propose tout au long de l’année des ateliers créatifs à Marvejols au sein de l’ancien OFTS.

Ce ne sont pas moins de 68 adhérentes cette année qui ont confectionné les réalisations sur cette exposition en peinture sur soie, cartonnage, couture, avec comme nouveauté cette année la maroquinerie…

Ainsi, plus d’un centaine de créations seront exposées du 30

L’Association Familiale de Marvejols (UDAF) propose tout au long de l’année des ateliers créatifs à Marvejols au sein de l’ancien OFTS.

Ce ne sont pas moins de 68 adhérentes cette année qui ont confectionné les réalisations sur cette exposition en peinture sur soie, cartonnage, couture, avec comme nouveauté cette année la maroquinerie…

Ainsi, plus d’un centaine de créations seront exposées du 30 mai au 27 juin 2026 afin de mettre en avant les valeurs de l’association à savoir le partage et l’échange autour de ces activités.

Cette exposition dont le titre est “Voyage Créatif”, vous permettra de découvrir les nombreux talents des membres de cette association au travers de leurs différents ouvrages. .

7 place du Soubeyran Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 infos@gevaudan-authentique.com

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English :

The Association Familiale de Marvejols (UDAF) offers year-round creative workshops at the former OFTS in Marvejols.

This year, no fewer than 68 members created their creations for the exhibition, including silk painting, cardboard, sewing and, new this year, leatherwork…

More than a hundred creations will be on display from 30

L’événement EXPO VOYAGE CRÉATIF Marvejols a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Gévaudan Destination