LES POULETS SANS TÊTES + GRAISSE BRUNE Marvejols

Marvejols

LES POULETS SANS TÊTES + GRAISSE BRUNE

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai, le Sillon Lauzé s’associe à l’asso LGBT+ TaPaGe pour vous proposer un concert presque parfait, avec au menu, deux groupes uniques et exceptionnels dont les succulentes recettes tout à fait singulières nous mettent d’ores et déjà l’eau à la bouche !!

Pour vous les présenter en quelques mots, sachez que l’asso TaPaGe a déjà programmé Les Poulets Sans Têtes au Théâtre de Mende, lors de la dernière Pride de Lozère en Juin 2024 alors que la tempête faisait rage au dehors. Et leur post-punk électronique à la croisée de Sexy Sushi, Kraftwerk et Jean de la Fontaine avait réchauffé le coeur et le corps des personnes présentes… Stars de la start-up nation, sous des abords austères à souhait, Les Poulets Sans Têtes font un sort aux petits patrons, aux petits moutons et aux grands milliardaires. Venez nationaliser votre héritage, hypnotisé-es par leur flow satirique dans un starmania kafkaïen queer et bureaucratique.

Un show éclectique mêlant musique et théâtre à découvrir absolument, comme une version post-punk et queer d’un teambuilding en entreprise, en somme.

On continuera la soirée avec Graisse Brune, jeune groupe lozérien désormais immanquable de collage sonore entre rap brut, noise et poésie cramée, dont l’ascension fulgurante depuis son premier passage au Sillon Lauzé n’a d’égale que l’authenticité… Graisse Brune, c’est l’truc qui réchauffe quand y fait froid. Ça s’glisse sous la peau des ours polaires et des clochards. Ça fout des fusées dans des trous d’nez pis des paillettes dans toute la tête. Ça fait BOUM en boucle, ça fait TIGILIDIGI et ça fait TCHAK, avec des cris et puis des packs. Ça met du chaud dans l’estomac et des odeurs dessous les bras. C’est surtout pas professionnel. (Mais c’est ça qui est bon !) C’est d’la musique dans des tunnels. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

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L’événement LES POULETS SANS TÊTES + GRAISSE BRUNE Marvejols a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT Gévaudan Destination