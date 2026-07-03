Informations pratiques

Javron-les-Chapelles

EXPOS VEHICULES ANCIENS

RD 218 Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition de véhicules anciens , bourse d’échange , vide grenier

L’amicale des vieux pistons organise sa traditionnelle exposition de véhicules anciens ( motos, tracteurs, , mobylette, voiture, camion ,jusqu’à 1990 ) bourse d’échanges et vide grenier sur l’ancien terrain de camping RD218 . Le dimanche 3 août des 6h30

Restauration sur place , buvette cassé croûte .

Emplacement vide grenier bourse 1€/mètre minimum 5ml il reste de la place

Pas de réservation pour exposants de véhicules .

Entree 1,50€ gratuit pour les moins de 14 ans .

Tombola 1er lot une voiture vintage …,pour tout renseignements 0784928901, ou avpj@orange.fr .

RD 218 Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 7 84 92 89 01 avpj@orange.fr

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English :

Classic Car Show, Swap Meet, Yard Sale

L’événement EXPOS VEHICULES ANCIENS Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME