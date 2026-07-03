EXPOS VEHICULES ANCIENS Javron-les-Chapelles
dimanche 2 août 2026 · Javron-les-Chapelles
Informations pratiques
Javron-les-Chapelles
EXPOS VEHICULES ANCIENS
RD 218 Javron-les-Chapelles Mayenne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition de véhicules anciens , bourse d’échange , vide grenier
L’amicale des vieux pistons organise sa traditionnelle exposition de véhicules anciens ( motos, tracteurs, , mobylette, voiture, camion ,jusqu’à 1990 ) bourse d’échanges et vide grenier sur l’ancien terrain de camping RD218 . Le dimanche 3 août des 6h30
Restauration sur place , buvette cassé croûte .
Emplacement vide grenier bourse 1€/mètre minimum 5ml il reste de la place
Pas de réservation pour exposants de véhicules .
Entree 1,50€ gratuit pour les moins de 14 ans .
Tombola 1er lot une voiture vintage …,pour tout renseignements 0784928901, ou avpj@orange.fr .
RD 218 Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 7 84 92 89 01 avpj@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classic Car Show, Swap Meet, Yard Sale
L’événement EXPOS VEHICULES ANCIENS Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME