Exposition 100% mangas Labatut
mardi 1 septembre 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
Exposition 100% mangas
605 Route de l’Église Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-01
Une exposition de figurines 100% mangas pour partir à la rencontre des héros qui ont marqué l’histoire du manga.
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Une exposition de figurines 100% mangas pour partir à la rencontre des héros qui ont marqué l’histoire du manga.
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com
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English : Exposition 100% mangas
An exhibition of manga-themed figurines where you can meet the heroes who have shaped the history of manga.
Free admission during the library’s opening hours
L’événement Exposition 100% mangas Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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