Informations pratiques

Labatut

Exposition 100% mangas

605 Route de l’Église Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

Une exposition de figurines 100% mangas pour partir à la rencontre des héros qui ont marqué l’histoire du manga.

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Une exposition de figurines 100% mangas pour partir à la rencontre des héros qui ont marqué l’histoire du manga.

Gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition 100% mangas

An exhibition of manga-themed figurines where you can meet the heroes who have shaped the history of manga.

Free admission during the library’s opening hours

L’événement Exposition 100% mangas Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans