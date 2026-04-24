Exposition 15 Printemps La Gare Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon

Exposition 15 Printemps

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Dans le cadre de la célébration des 15 ans de l’Association Ultra, nous souhaitons mettre un coup de projecteur sur des projets emblématiques qui ont marqué notre engagement en faveur de la création contemporaine, du design et des transitions écologiques et sociales. Ces films réalisés par des artistes et des réalisatrices, témoignent de notre cheminement collectif, de la manière dont nous menons des expérimentations artistiques comme de notre ancrage territorial.

Dans le cadre de cette exposition, une rencontre gratuite avec la réalisatrice Marie Sizorn est proposée le samedi 6 juin, de 14h à 16h. .

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18

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English : Exposition 15 Printemps

L’événement Exposition 15 Printemps Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue