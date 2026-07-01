Exposition 150 ans de matériel photographique amateur et concours photo, Maison des Comtes, Orcet

Informations pratiques

Exposition 150 ans de matériel photographique amateur et concours photo 18 – 20 septembre Maison des Comtes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’association Culture et Patrimoine Orcet organise une exposition : « 150 ans de matériel photographique amateur » du 11 au 20 septembre 2026 et un concours photo dont le sujet sera « Le patrimoine orcétois ».

Les intéressés au concours peuvent déposer leurs candidatures dès maintenant, puis leurs réalisations avant le 20 août, par voie électronique à l’adresse courriel de l’association : culturepatrimoine.orcet@laposte.net

Le concours sera doté de plusieurs prix. Les résultats des votes d’un jury orcétois et du public seront présentés le 20 septembre. Le règlement détaillé peut être transmis par courriel sur demande.

Maison des Comtes 1, place Henri Romeuf, 63670 Orcet Orcet 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:culturepatrimoine.orcet@laposte.net »}]

L’association Culture et Patrimoine Orcet organise une exposition : « 150 ans de matériel photographique amateur » du 11 au 20 septembre 2026 et un concours photo dont le sujet sera « Le patrimoine …

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