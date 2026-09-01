Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine Ecole Saint-Ange Peyrins

Informations pratiques

Peyrins

Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine

Ecole Saint-Ange 2920 route de Saint-Ange Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’ancienne école située au niveau du Hameau de Saint-Ange vous ouvre ses portes pour une exposition consacrée aux 200 ans de la photographie.

.

Ecole Saint-Ange 2920 route de Saint-Ange Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 98 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, the old school located in the hamlet of Saint-Ange is opening its doors for an exhibition celebrating 200 years of photography.

L’événement Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine Peyrins a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme