Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine Ecole Saint-Ange Peyrins
samedi 19 septembre 2026 · Ecole Saint-Ange · Peyrins
Informations pratiques
Peyrins
Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine
Ecole Saint-Ange 2920 route de Saint-Ange Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’ancienne école située au niveau du Hameau de Saint-Ange vous ouvre ses portes pour une exposition consacrée aux 200 ans de la photographie.
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Ecole Saint-Ange 2920 route de Saint-Ange Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 98 62
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English : Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine
As part of European Heritage Days, the old school located in the hamlet of Saint-Ange is opening its doors for an exhibition celebrating 200 years of photography.
L’événement Exposition 200 ans de la photographie -Du sténopé à l’appareil photo numérique Journées Européennes du Patrimoine Peyrins a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme