Exposition « 400 ans de la Marine Nationale au Croisic – Histoires locales », ancienne criée, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · ancienne criée · Le Croisic
Informations pratiques
Exposition « 400 ans de la Marine Nationale au Croisic – Histoires locales » 19 et 20 septembre ancienne criée Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le comité local du Souvenir Français et la Ville du Croisic commémorent les 400 ans de la Marine Nationale au travers d’histoires locales des marins croisicais d’hier et d’aujourd’hui dont les témoignages enrichissent le lien de la cité avec cette institution nationale.
ancienne criée place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le comité local du Souvenir Français et la Ville du Croisic commémorent les 400 ans de la Marine Nationale au travers d’histoires locales des marins croisicais d’hier et d’aujourd’hui dont les le de…
©ville du Croisic
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