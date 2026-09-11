Exposition « 400 ans de la Marine Nationale au Croisic – Histoires locales », ancienne criée, Le Croisic

Informations pratiques

Exposition « 400 ans de la Marine Nationale au Croisic – Histoires locales » 19 et 20 septembre ancienne criée Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le comité local du Souvenir Français et la Ville du Croisic commémorent les 400 ans de la Marine Nationale au travers d’histoires locales des marins croisicais d’hier et d’aujourd’hui dont les témoignages enrichissent le lien de la cité avec cette institution nationale.

ancienne criée place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le comité local du Souvenir Français et la Ville du Croisic commémorent les 400 ans de la Marine Nationale au travers d’histoires locales des marins croisicais d’hier et d’aujourd’hui dont les le de…

©ville du Croisic