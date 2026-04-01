Exposition 6 artistes Maison Saliè La Bastide-Clairence

La Bastide-Clairence

Exposition 6 artistes

Maison Saliè 1820 Rte d’Hasparren La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Cette exposition collective vous invite à découvrir dans un très bel écrin, les œuvres de Sophie de Sagazan et d’Etienne Bouet pour la peinture, de Gladys Rochas et d’Isabelle Iturria pour la céramique, de Mathieu James pour le dessin et de Gogara pour la sculpture.

Les œuvres de chaque artiste seront en vente. .

Maison Saliè 1820 Rte d’Hasparren La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 04 17 42 gogara.art@gmail.com

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English : Exposition 6 artistes

L’événement Exposition 6 artistes La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque