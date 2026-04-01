Exposition 6 artistes Maison Saliè La Bastide-Clairence
Exposition 6 artistes Maison Saliè La Bastide-Clairence dimanche 19 avril 2026.
La Bastide-Clairence
Exposition 6 artistes
Maison Saliè 1820 Rte d’Hasparren La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-22 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Cette exposition collective vous invite à découvrir dans un très bel écrin, les œuvres de Sophie de Sagazan et d’Etienne Bouet pour la peinture, de Gladys Rochas et d’Isabelle Iturria pour la céramique, de Mathieu James pour le dessin et de Gogara pour la sculpture.
Les œuvres de chaque artiste seront en vente. .
Maison Saliè 1820 Rte d’Hasparren La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 04 17 42 gogara.art@gmail.com
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English : Exposition 6 artistes
L’événement Exposition 6 artistes La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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