Exposition enluminures Place des Arceaux La Bastide-Clairence
Exposition enluminures Place des Arceaux La Bastide-Clairence lundi 1 juin 2026.
La Bastide-Clairence
Exposition enluminures
Place des Arceaux Galerie Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-01
À travers cette exposition, Denise Larre revisite un savoir-faire ancestral hérité du Moyen Âge, où chaque motif, chaque lettre ornée et chaque couleur racontent une histoire. Feuilles d’or, pigments précieux et minutie du geste donnent naissance à des œuvres d’une grande finesse, mêlant tradition et sensibilité contemporaine.
L’exposition est visible en semaine de 13h à 18h et le week-end de 10h à 18h. .
Place des Arceaux Galerie Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Exposition enluminures
L’événement Exposition enluminures La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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