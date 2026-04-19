Exposition enluminures Place des Arceaux La Bastide-Clairence

La Bastide-Clairence

Exposition enluminures

Place des Arceaux Galerie Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-01

À travers cette exposition, Denise Larre revisite un savoir-faire ancestral hérité du Moyen Âge, où chaque motif, chaque lettre ornée et chaque couleur racontent une histoire. Feuilles d’or, pigments précieux et minutie du geste donnent naissance à des œuvres d’une grande finesse, mêlant tradition et sensibilité contemporaine.

L’exposition est visible en semaine de 13h à 18h et le week-end de 10h à 18h. .

Place des Arceaux Galerie Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Exposition enluminures

L’événement Exposition enluminures La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque