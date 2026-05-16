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Racontée biblio créative Maison Darrieux La Bastide-Clairence

Racontée biblio créative Maison Darrieux La Bastide-Clairence dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Maison Darrieux

Adresse : Bibliothèque

Ville : 64240 La Bastide-Clairence

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

La Bastide-Clairence

Racontée biblio créative

Maison Darrieux Bibliothèque La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dans le cadre du salon du livre de La Bastide, Dominique Esse propose une animation autour des 5 sens.
Les tout-petits découvriront les aventures de Mitsy la grenouille à grande bouche qui explore le monde.
Pour les enfants de 12 mois à 5 ans, sur inscription, nombre de places limité.   .

Maison Darrieux Bibliothèque La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 18 85 47  bibliothequeliber@gmail.com

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English : Racontée biblio créative

L’événement Racontée biblio créative La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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