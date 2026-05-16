Racontée biblio créative Maison Darrieux La Bastide-Clairence
Racontée biblio créative Maison Darrieux La Bastide-Clairence dimanche 7 juin 2026.
La Bastide-Clairence
Racontée biblio créative
Maison Darrieux Bibliothèque La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du salon du livre de La Bastide, Dominique Esse propose une animation autour des 5 sens.
Les tout-petits découvriront les aventures de Mitsy la grenouille à grande bouche qui explore le monde.
Pour les enfants de 12 mois à 5 ans, sur inscription, nombre de places limité. .
Maison Darrieux Bibliothèque La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 18 85 47 bibliothequeliber@gmail.com
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English : Racontée biblio créative
L’événement Racontée biblio créative La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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