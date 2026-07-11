Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Fêtes du village

Bourg La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Programme à venir .

Bourg La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays Basque