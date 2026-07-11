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AGENDA · La Bastide-Clairence

Fêtes du village La Bastide-Clairence

lundi 3 août 2026 · La Bastide-Clairence

Fêtes du village La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Adresse
Bourg
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Fêtes du village

Bourg La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Programme à venir   .

Bourg La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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