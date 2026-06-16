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Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita La Bastide-Clairence samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Pont de port

Ville : 64240 La Bastide-Clairence

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La chanteuse et accordéoniste Rita Macedo se joint à plusieurs musiciens du Parti collectif pour revisiter les musiques populaires brésiliennes. Ensemble, ils vous convient à un bal énergique et festif, entre forró, transe et expérimentation sonore.   .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42  contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita

L’événement Guinguette La Joyeuse,concert Rita Rita La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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