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AGENDA · La Bastide-Clairence

Soirée Concert à IDUKI Ostatua La Bastide-Clairence

lundi 3 août 2026 · La Bastide-Clairence

Soirée Concert à IDUKI Ostatua La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
D610
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Soirée Concert à IDUKI Ostatua

D610 La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Soirée animée par le Duo acoustique Elo et Franck   .

D610 La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 43 04 

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English : Soirée Concert à IDUKI Ostatua

L’événement Soirée Concert à IDUKI Ostatua La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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