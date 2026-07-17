Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Soirée Concert à IDUKI Ostatua

D610 La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Soirée animée par le Duo acoustique Elo et Franck .

D610 La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 43 04

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English : Soirée Concert à IDUKI Ostatua

L’événement Soirée Concert à IDUKI Ostatua La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque