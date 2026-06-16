Guinguette La Joyeuse, jeux en bois La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, jeux en bois La Bastide-Clairence samedi 25 juillet 2026.
La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, jeux en bois
Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez tester votre dextérité et votre réflexion sur la zone ludique de la Fabrique Adabrak avec l’association Salpika. Une collection d’une quinzaine de jeux en bois et de circuits de billes originaux vous attendent. .
Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org
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English : Guinguette La Joyeuse, jeux en bois
L’événement Guinguette La Joyeuse, jeux en bois La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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