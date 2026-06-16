La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse,concert Diluvienne

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Mêlant improvisations chantées et influences musicales variées, ce trio percussif et vocal puise dans la tradition pour proposer un voyage hybride entre chants occitans revisités et compositions queer. .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse,concert Diluvienne

L’événement Guinguette La Joyeuse,concert Diluvienne La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque