Fête du Tennis La Bastide-Clairence
dimanche 26 juillet 2026 · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Fête du Tennis
Pont de Port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tournoi de Tennis enfants de 8 à 15 ans (à 9 heures)
Activités sportives 8 ans (à 10 heures)
Ambiance musicale
Au menu Paella
Venez nombreux partager une journée conviviale et festive ! Bonne humeur garantie ! .
Pont de Port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 38 12 tclbc64240@gmail.com
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English : Fête du Tennis
L’événement Fête du Tennis La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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