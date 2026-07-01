Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Fête du Tennis

Pont de Port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tournoi de Tennis enfants de 8 à 15 ans (à 9 heures)

Activités sportives 8 ans (à 10 heures)

Ambiance musicale

Au menu Paella

Venez nombreux partager une journée conviviale et festive ! Bonne humeur garantie ! .

Pont de Port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 38 12 tclbc64240@gmail.com

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English : Fête du Tennis

L’événement Fête du Tennis La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque