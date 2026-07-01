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AGENDA · La Bastide-Clairence

Fête du Tennis La Bastide-Clairence

dimanche 26 juillet 2026 · La Bastide-Clairence

Fête du Tennis La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Pont de Port
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Fête du Tennis

Pont de Port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tournoi de Tennis enfants de 8 à 15 ans (à 9 heures)
Activités sportives 8 ans (à 10 heures)
Ambiance musicale
Au menu Paella
Venez nombreux partager une journée conviviale et festive ! Bonne humeur garantie !   .

Pont de Port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 58 38 12  tclbc64240@gmail.com

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English : Fête du Tennis

L’événement Fête du Tennis La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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