La Bastide-Clairence

Spectacle de danse

Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le groupe Esperantza vous propose un spectacle riche et varié, préparé et interprété par les plus jeunes danseurs du groupe. .

Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Spectacle de danse

L’événement Spectacle de danse La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque