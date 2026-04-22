Spectacle de danse La Bastide-Clairence
Spectacle de danse La Bastide-Clairence vendredi 5 juin 2026.
La Bastide-Clairence
Spectacle de danse
Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le groupe Esperantza vous propose un spectacle riche et varié, préparé et interprété par les plus jeunes danseurs du groupe. .
Salle Inessa de Gaxen La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse
L’événement Spectacle de danse La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)
- La vannerie exposition de Marion Buy et de Joël Dagès Place des Arceaux La Bastide-Clairence 1 mai 2026
- Stages de vannerie La Bastide-Clairence 1 mai 2026
- La vannerie marché et animations La Bastide-Clairence 3 mai 2026
- Vide-grenier La Bastide-Clairence 17 mai 2026
- Exposition enluminures Place des Arceaux La Bastide-Clairence 1 juin 2026