Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc

Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc

Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc lundi 20 avril 2026.

Lieu : Maison du Département des Solidarités

Adresse : 21 Rue du Palais de Justice

Ville : 33340 Lesparre-Médoc

Département : Gironde

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Lesparre-Médoc

Exposition 90 ans des bacs girondins

Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-04-20

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Exposition photos, retrospective de 90 ans de bacs en Gironde.
Exposition proposée par le département.   .

Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine   mdsi-lesparre@gironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition 90 ans des bacs girondins

L’événement Exposition 90 ans des bacs girondins Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Lesparre-Médoc (Gironde)