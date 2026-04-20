Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc
Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc lundi 20 avril 2026.
Lesparre-Médoc
Exposition 90 ans des bacs girondins
Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-04-20
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Exposition photos, retrospective de 90 ans de bacs en Gironde.
Exposition proposée par le département. .
Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine mdsi-lesparre@gironde.fr
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English : Exposition 90 ans des bacs girondins
L’événement Exposition 90 ans des bacs girondins Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Médoc-Vignoble
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