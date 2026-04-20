Exposition 90 ans des bacs girondins Maison du Département des Solidarités Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Exposition 90 ans des bacs girondins

Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-20

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Exposition photos, retrospective de 90 ans de bacs en Gironde.

Exposition proposée par le département. .

Maison du Département des Solidarités 21 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine mdsi-lesparre@gironde.fr

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English : Exposition 90 ans des bacs girondins

L’événement Exposition 90 ans des bacs girondins Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Médoc-Vignoble