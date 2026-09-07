Exposition – 90 ans du cercle celtique Bleunioù Lann An Aven, Médiathèque de Riec-sur-Bélon, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Exposition – 90 ans du cercle celtique Bleunioù Lann An Aven Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Riec-sur-Bélon Finistère

jauge limitée – 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fondé en 1936, le cercle celtique de Riec- sur-Bélon, Bleunioù Lann an Aven, les fleurs d’ajoncs de l’aven est l’un des plus anciens groupes de Bretagne.

Avec des dizaines de danseurs et de musiciens, il s’est donné comme but de maintenir et diffuser la culture bretonne en démontrant, s’il le fallait sa vivacité et son actualité.

Le cercle fête cette année ses 90 ans, en faisant ainsi un des ensembles folkloriques les plus anciens de Bretagne. L’exposition présentée tout au long du mois de septembre à la médiathèque vous permettra de découvrir son histoire et son évolution au fil des ans à travers photographies, costumes & coiffes.

Médiathèque de Riec-sur-Bélon Rue Jacques Decaux 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre Bourg Finistère Bretagne 02 98 06 50 30 http://www.riecsurbelon.bzh

Fondé en 1936, le cercle celtique de Riec-sur-Bélon est l’un des plus anciens groupes de Bretagne.

©Bleunioù Lann An Aven