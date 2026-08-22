Exposition À dos d’âne à Oisseau Bibliothèque de Oisseau Oisseau
vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque de Oisseau · Oisseau
Informations pratiques
Oisseau
Exposition À dos d’âne à Oisseau
Bibliothèque de Oisseau 20 Place de l’Église Oisseau Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-09-11
Exposition À dos d’âne
Les ânes sont des animaux connus pour leur caractère !
Et aussi pour être des compagnons très précieux lorsque l’on se déplace sur de longues distances.
L’exposition est visible pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque de Oisseau.
Tout public
Gratuit .
Bibliothèque de Oisseau 20 Place de l’Église Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 41 84 bibliotheque.oisseau@bocage-mayennais.fr
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English :
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L’événement Exposition À dos d’âne à Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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