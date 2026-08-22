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Exposition À dos d’âne à Oisseau Bibliothèque de Oisseau Oisseau

vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque de Oisseau · Oisseau

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Oisseau
Adresse
20 Place de l'Église
Ville
53300 Oisseau
Département
Mayenne
Tarif

Oisseau

Exposition À dos d’âne à Oisseau

Bibliothèque de Oisseau 20 Place de l’Église Oisseau Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-09-11

Exposition À dos d’âne
Les ânes sont des animaux connus pour leur caractère !
Et aussi pour être des compagnons très précieux lorsque l’on se déplace sur de longues distances.

L’exposition est visible pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque de Oisseau.

Tout public
Gratuit   .

Bibliothèque de Oisseau 20 Place de l’Église Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 41 84  bibliotheque.oisseau@bocage-mayennais.fr

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English :

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L’événement Exposition À dos d’âne à Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme

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