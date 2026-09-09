Exposition à la chapelle Notre Dame des Eaux, Chapelle notre Dame des Eaux, Cheffes

Informations pratiques

Exposition à la chapelle Notre Dame des Eaux 19 et 20 septembre Chapelle notre Dame des Eaux Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située au bord de la route de Briollay, en contrebas du pont qui enjambe la Sarthe, la chapelle Notre Dame des Eaux est une petite construction néo-gothique au charme discret. Son chevet plat conserve les traces d’une fenêtre du XVe siècle, et une lanterne porche surmonte la statue de Notre Dame de Sion, patronne des mères chrétiennes. A l’intérieur, la nef en charpente et plancher de bois peint accueille un décor sobre, encadré par deux groupes de statues du XIXe siècle : une Piéta et une Vierge à l’enfant. Dès 1716, Ballain évoquait ce lieu comme un site de pèlerinage réputé pour ses nombreux miracles.

Exposition d’anciens appareils photographiques argentiques, les différentes étapes du développement d’une photo grâce à une chambre de rue, collection de clichés anciens du village, témoins précieux de son histoire et de son évolution.

Chapelle notre Dame des Eaux Val St Sulpice Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Située au bord de la route de Briollay, en contrebas du pont qui enjambe la Sarthe, la chapelle Notre Dame des Eaux est une petite construction néo-gothique au charme discret. Son chevet plat les du …

Laura Bellanger