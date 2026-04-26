Niederbronn-les-Bains

Exposition À la découverte de l’eau

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2026-06-10

[100 ANS STATION THERMALE] À travers la thématique de l’eau, les visiteurs pourront découvrir une grande variété de créations artistiques photographies, peintures ou encore poteries réalisées par les élèves des écoles de Niederbronn-les-Bains.

À travers la thématique de l’eau, les visiteurs pourront découvrir une grande variété de créations artistiques photographies, peintures ou encore poteries issues des travaux d’arts plastiques des élèves.

Exposition réalisée par les élèves des écoles de Niederbronn-les-Bains dans le cadre des animations du 100e anniversaire de la station thermale. 0 .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

[100 ANS STATION THERMALE] Through the theme of water, visitors can discover a wide variety of artistic creations: photographs, paintings and pottery created by pupils from Niederbronn-les-Bains schools.

L’événement Exposition À la découverte de l’eau Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte