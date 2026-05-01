Apéro Zit Niederbronn-les-Bains
Apéro Zit Niederbronn-les-Bains mardi 5 mai 2026.
Niederbronn-les-Bains
Apéro Zit
6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 16:30:00
fin : 2026-10-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-08 2026-10-06
Découverte de la région touristique de l’Alsace Verte, des manifestations et animations du territoire, rencontre avec des producteurs locaux. Moment de partage et de convivialité.
Découverte de la région touristique de l’Alsace Verte, des manifestations et animations du territoire, rencontre avec des producteurs locaux. Moment de partage et de convivialité.
Le 8 septembre, le RDV vous est donné au relais culturel Moulin 9. 0 .
6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Discovery of the tourist region of Alsace Verte, events and animations of the territory, meeting with local producers. A moment of sharing and conviviality.
L’événement Apéro Zit Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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