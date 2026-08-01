Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Afterwork

61 route de Bitche Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-09-03

Venez profiter de cet afterwork avec la participation du food-truck du Buerehoft ! Une ambiance musicale sera proposée avec un bar. Sanglier à la broche prévu le 23/08 à midi sur réservation.

Venez profiter de cet afterwork avec la participation du food-truck du Buerehoft ! Une ambiance musicale sera proposée avec un bar. Sanglier à la broche prévu le 23/08 à midi sur réservation. 0 .

61 route de Bitche Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 03 43 96

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English :

Come and enjoy this afterwork with the Buerehoft food-truck! There’ll be music and a bar. Wild boar on the spit at lunchtime on 23/08 (reservation required).

L’événement Afterwork Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte