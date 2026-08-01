Afterwork Niederbronn-les-Bains
jeudi 20 août 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Afterwork
61 route de Bitche Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-09-03
Venez profiter de cet afterwork avec la participation du food-truck du Buerehoft ! Une ambiance musicale sera proposée avec un bar. Sanglier à la broche prévu le 23/08 à midi sur réservation.
Venez profiter de cet afterwork avec la participation du food-truck du Buerehoft ! Une ambiance musicale sera proposée avec un bar. Sanglier à la broche prévu le 23/08 à midi sur réservation. 0 .
61 route de Bitche Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 03 43 96
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English :
Come and enjoy this afterwork with the Buerehoft food-truck! There’ll be music and a bar. Wild boar on the spit at lunchtime on 23/08 (reservation required).
L’événement Afterwork Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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