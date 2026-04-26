Soirée Blind Test Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Soirée Blind Test

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:59:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez défier vos amis et tester vos connaissances musicales lors de cette soirée. Des classiques des années 80 aux derniers tubes de l’été, en passant par les musiques de films et les séries cultes… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations !

Vous avez l’oreille musicale ? Vous connaissez les introductions de chansons au bout de seulement deux secondes ? C’est le moment de le prouver !

Venez défier vos amis et tester vos connaissances musicales lors de notre grande soirée Blind Test au Casino Barrière Niederbronn-les-Bains ! Des classiques des années 80 aux derniers tubes de l’été, en passant par les musiques de films et les séries cultes… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations !

Au programme

Une ambiance survoltée venez en équipe ou solo et préparez-vous à trouver la musique le plus vite possible.

Des cadeaux à la clé Quelques surprises sympas sont à gagner pour récompenser les meilleures oreilles !

Du rire et du rythme Pas besoin d’être un dictionnaire de la musique, la bonne humeur est le seul prérequis !

Une soirée estivale unique Le rendez-vous de votre fin de semaine pour décompresser en musique.

Venez tester vos réflexes, chanter en chœur (et de bon cœur) et tenter de décrocher le titre de champion de la soirée ! 0 .

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 84 88 accueil-niederbronn@groupebarriere.com

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English :

Come challenge your friends and test your music knowledge at this event. From ’80s classics to this summer’s latest hits, including soundtracks from cult movies and TV shows… There’ll be something for every taste and every generation!

L’événement Soirée Blind Test Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte