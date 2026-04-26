Col’Attitude Col du Wintersberg Niederbronn-les-Bains
Col’Attitude Col du Wintersberg Niederbronn-les-Bains dimanche 30 août 2026.
Niederbronn-les-Bains
Col’Attitude Col du Wintersberg
Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-30
11 cols des Vosges fermés à la circulation routière pour vous permettre de les gravir à vélo tout au long de l’été ! Au départ de Niederbronn-les-Bains, arpentez le col du Wintersberg !
Relevez le défi Col’Attitude 10 cols des Vosges fermés à la circulation routière pour vous permettre de les gravir à vélo tout au long de l’été ! Rendez-vous à Niederbronn-les-Bains pour arpenter le col du Wintersberg ! Gratuit et sans inscription. Parcours de 5,6km ou 6,2km. 0 .
Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11 Vosges passes closed to road traffic, so you can cycle them all summer long! Starting out from Niederbronn-les-Bains, climb the Col du Wintersberg!
L’événement Col’Attitude Col du Wintersberg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin)
- Atelier Sophrologie et respiration Niederbronn-les-Bains 12 mai 2026
- Randonnée et Yoga en pleine nature Niederbronn-les-Bains 13 mai 2026
- Visite libre d’un musée archéologique, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains 23 mai 2026
- Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains 23 mai 2026