Niederbronn-les-Bains

Col’Attitude Col du Wintersberg

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-30

11 cols des Vosges fermés à la circulation routière pour vous permettre de les gravir à vélo tout au long de l’été ! Au départ de Niederbronn-les-Bains, arpentez le col du Wintersberg !

Relevez le défi Col’Attitude 10 cols des Vosges fermés à la circulation routière pour vous permettre de les gravir à vélo tout au long de l’été ! Rendez-vous à Niederbronn-les-Bains pour arpenter le col du Wintersberg ! Gratuit et sans inscription. Parcours de 5,6km ou 6,2km. 0 .

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11 Vosges passes closed to road traffic, so you can cycle them all summer long! Starting out from Niederbronn-les-Bains, climb the Col du Wintersberg!

L’événement Col’Attitude Col du Wintersberg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte