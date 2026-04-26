Marché aux puces Niederbronn-les-Bains
Marché aux puces Niederbronn-les-Bains dimanche 30 août 2026.
Niederbronn-les-Bains
Marché aux puces
Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez flâner, chiner et acheter vos coups de cœur au marché aux puces de l’école du chat libre des Vosges du Nord.
Plongez dans l’ambiance conviviale du marché aux puces de Niederbronn-les-Bains ! Flânez entre les stands à la recherche de trésors uniques, d’objets vintage et de bonnes affaires. Entre chine, découvertes et moments de partage, c’est le rendez-vous idéal pour les amateurs de curiosités et les passionnés de brocante. Venez nombreux profiter d’une journée pleine de surprises ! 0 .
Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 29 55 40 leschatsdesvosgesdunord@gmail.com
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English :
Come and stroll, hunt and buy your favorites at the flea market of the Vosges du Nord free cat school.
L’événement Marché aux puces Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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