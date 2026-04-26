Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains
Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains mercredi 29 juillet 2026.
Niederbronn-les-Bains
Festival Mômes en scène
Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-01
Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent.
Mômes en Scène, qui fêtera cette année ses 20 ans, est un festival des arts vivants dédié au jeune public, où pendant plusieurs jours les arts de la rue sont à l’honneur pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succéderont pour exprimer leur créativité et leur talent.
C’est donc l’occasion de partager en famille un moment de détente, de bonheur, de joie, de rire…
Petits et grands sont invités à découvrir les nombreux spectacles, animations et jeux proposés. Des compagnies régionales et nationales font le déplacement à Niederbronn-les-Bains chaque année pour proposer des spectacles de qualité. .
Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 03 15 momesenscene@reseau-animation.com
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English :
This festival gives pride of place to the living arts of the street. Artists, musicians, comedians, singers, puppeteers and inventors of all kinds come together to express their creativity and talent.
L’événement Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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