Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Loto bingo

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 12:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains vous invite à partager un moment d’exception lors de son loto bingo. Installez-vous confortablement, profitez d’une ambiance chaleureuse et recevez 6 cartons pour tenter de remporter l’un des nombreux cadeaux mis en jeu.

Une journée placée sous le signe du jeu et de la convivialité !

Le Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains vous invite à partager un moment d’exception lors de son loto bingo.

Installez-vous confortablement, profitez d’une ambiance chaleureuse et recevez 6 cartons pour tenter de remporter l’un des nombreux cadeaux mis en jeu.

Un déjeuner vous est proposé à 12h au tarif de 20 € par personne (réservation obligatoire avec prépaiement).

De nombreux lots vous attendent, parmi lesquels un Air Fryer, un parfum Fouquet’s, une Smartbox, un défroisseur Calor, une barre de son, un ventilateur, un set de moulins à sel et poivre électriques, un rafraîchisseur de bouteille Le Creuset, un coffret Les Thés Glacés Kusmi Tea, un coffret de bain, deux places pour notre prochain loto bingo, des bons d’achat, des bouteilles de vin, des tickets de jeu, et de nombreuses autres surprises… .

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 84 88 accueil-niederbronn@groupebarriere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Casino Barrière in Niederbronn-les-Bains invites you to enjoy a special evening at its bingo game. Make yourself comfortable, enjoy the warm atmosphere, and receive 6 bingo cards to try to win one of the many prizes up for grabs.

L’événement Loto bingo Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte