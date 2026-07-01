Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Soirée karaoké

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

Que vous chantiez comme une diva sous la douche, que vous soyez le roi du rap français ou que vous aimiez juste hurler les classiques des années 80 avec vos amis… cette soirée est faite pour VOUS !

VENDREDI SOIR, C’EST VOUS LA STAR !

Venez vivre la folie du karaoké au Casino Barrière Niederbronn-les-Bains !

Que vous chantiez comme une diva sous la douche, que vous soyez le roi du rap français ou que vous aimiez juste hurler les classiques des années 80 avec vos amis… cette soirée est faite pour VOUS !

Au programme

Une ambiance de folie Venez encourager les copains, danser et chanter en chœur.

Le plein air Profitez de la douceur de l’été pour chanter sous les étoiles ! En extérieur, au Casino Barrière Niederbronn-les-Bains si le temps le permet.

Venez avec votre bonne humeur et votre plus belle voix (ou votre plus beau playback, on ne juge pas !). 0 .

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 84 88 accueil-niederbronn@groupebarriere.com

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English :

Whether you sing like a diva in the shower, are the king of French rap, or just love belting out ’80s classics with your friends… this night is made for YOU!

L’événement Soirée karaoké Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte