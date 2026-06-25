Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Festival en Pays d’Alsace: Le groupe Klezmhear

5 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Le groupe Klezmhear sous la direction de Benjamin Mayer et composé de 5 musiciens exceptionnels vous fera découvrir avec fougue et douceur les traditions de la musique klezmer tout en y ajoutant une touche de modernité.

Le groupe Klezmhear sous la direction de Benjamin Mayer et composé de 5 musiciens exceptionnels vous fera découvrir avec fougue et douceur les traditions de la musique klezmer tout en y ajoutant une touche de modernité. Le quintette puise dans le jazz, la musique classique pour enrichir et apporter sa touche personnelle à la tradition ancestrale de la musique klezmer venue de Hongrie, de Roumanie ou d’Israël. 0 .

5 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 00 17 42 contact@leschoeursdurhin.com

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English :

The Klezmhear ensemble, led by Benjamin Mayer and composed of five exceptional musicians, will introduce you to the traditions of klezmer music with both passion and tenderness, while adding a touch of modernity.

L’événement Festival en Pays d’Alsace: Le groupe Klezmhear Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte