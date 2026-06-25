Festival en Pays d’Alsace: Le groupe Klezmhear Niederbronn-les-Bains
jeudi 16 juillet 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Festival en Pays d’Alsace: Le groupe Klezmhear
5 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Le groupe Klezmhear sous la direction de Benjamin Mayer et composé de 5 musiciens exceptionnels vous fera découvrir avec fougue et douceur les traditions de la musique klezmer tout en y ajoutant une touche de modernité.
Le groupe Klezmhear sous la direction de Benjamin Mayer et composé de 5 musiciens exceptionnels vous fera découvrir avec fougue et douceur les traditions de la musique klezmer tout en y ajoutant une touche de modernité. Le quintette puise dans le jazz, la musique classique pour enrichir et apporter sa touche personnelle à la tradition ancestrale de la musique klezmer venue de Hongrie, de Roumanie ou d’Israël. 0 .
5 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 00 17 42 contact@leschoeursdurhin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Klezmhear ensemble, led by Benjamin Mayer and composed of five exceptional musicians, will introduce you to the traditions of klezmer music with both passion and tenderness, while adding a touch of modernity.
L’événement Festival en Pays d’Alsace: Le groupe Klezmhear Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin)
- Randonnée découverte du patrimoine de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 2 juillet 2026
- Messti Niederbronn-les-Bains 3 juillet 2026
- Festival de musique La Voix des Forges Niederbronn-les-Bains 3 juillet 2026
- Visite commentée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains 9 juillet 2026
- Festival en Pays d’Alsace La Chorale Les Rousserolles Niederbronn-les-Bains 11 juillet 2026