Niederbronn-les-Bains

Randonnée découverte du patrimoine de Niederbronn-les-Bains

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-08-26

Randonnée guidée par une accompagnatrice en montagne qui vous parlera de l’histoire locale, de la faune et de la flore des Vosges du Nord, et de tout ce qui fait la singularité de ces montagnes. 7km, 150m de dénivelé +/-. Sur inscription.

Randonnée guidée par une accompagnatrice en montagne qui vous parlera de l’histoire locale, de la faune et de la flore des Vosges du Nord, et de tout ce qui fait la singularité de ces montagnes. .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Guided hike by a mountain leader who will talk about local history, the flora and fauna of the Northern Vosges, and everything that makes these mountains so special. 7km, 150m ascent +/-. Registration required.

L’événement Randonnée découverte du patrimoine de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte