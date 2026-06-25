Niederbronn-les-Bains

Festival en Pays d’Alsace Musique Union de Preuschdorf

1 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-12

L’orchestre d’harmonie de la Musique Union de Preuschdorf sous la baguette d’Alfred Kreiss présentera une partie de son répertoire de musique classique.

L’orchestre d’harmonie de la Musique Union de Preuschdorf sous la baguette d’Alfred Kreiss présentera une partie de son répertoire de musique classique. Cette formation composée d’une soixantaine de musiciens se distingue par son niveau d’excellence et a collectionné plusieurs trophées. 0 .

1 rue Soeur E. EPPINGER Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 00 17 42 contact@leschoeursdurhin.com

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English :

The Preuschdorf Musique Union concert band, conducted by Alfred Kreiss, will perform a selection from its classical music repertoire.

L’événement Festival en Pays d’Alsace Musique Union de Preuschdorf Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte