Niederbronn-les-Bains

Visite commentée de la cité thermale

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-09-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06 2026-09-10

Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge … Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! Sur inscription.

Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge… Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Niederbronn-les-Bains invites you to meet the vestiges of its past, making you travel over several hundred years from the Gallo-Roman era to modern times, through the Middle Ages … Let yourself be told the history of this spa town! On registration.

L’événement Visite commentée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte