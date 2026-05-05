Visite guidée du château de la Wasenbourg Niederbronn-les-Bains
Visite guidée du château de la Wasenbourg Niederbronn-les-Bains samedi 9 mai 2026.
Niederbronn-les-Bains
Visite guidée du château de la Wasenbourg
Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-12 2026-10-10
Venez visiter le château de la Wasenbourg avec un guide !
Venez visiter le château de la Wasenbourg avec un guide. Cet édifice du 13e siècle dominant Niederbronn-les-Bains conserve de nombreuses richesses architecturales.
L’accès au château est possible à pieds en suivant divers itinéraires (30 à 45 minutes)
– à partir de la gare de Niederbronn-les-Bains par le sentier balisé du Roi de Rome
– à partir d’Oberbronn, après la maison forestière
– à partir du col de l’Ungerthal vers Kreutztannen, puis le chemin de la Wasenbourg .
Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Come and visit Wasenbourg Castle with a guide!
L’événement Visite guidée du château de la Wasenbourg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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