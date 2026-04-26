Nuit du feu Niederbronn-les-Bains
Nuit du feu Niederbronn-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Niederbronn-les-Bains
Nuit du feu
Centre-ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Retrouvez au programme de cette soirée musique, défilé aux flambeaux, cérémonie commémorative, messti, feu d’artifice…
Retrouvez au programme de cette soirée musique, défilé aux flambeaux, cérémonie commémorative, messti, feu d’artifice… .
Centre-ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89
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English :
The evening’s program includes music, torchlight procession, commemorative ceremony, messti, fireworks…
L’événement Nuit du feu Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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