Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Soirée guinguette avec les Ga’Coustiques

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 18:15:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

[GRAND FESTIVAL DE L’ARTISANAT] Rendez-vous pour une soirée guinguette avec un concert des Ga’Coustiques, un groupe aux influences folk et celtiques.

À l’occasion de la 5ème édition du Festival de l’Artisanat, la Ville de Niederbronn-les-Bains vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette avec un concert des Ga’Coustiques, un groupe aux influences folk et celtiques.

Tout au long de la journée, le Festival de l’Artisanat réunira artisans, démonstrations, animations et découvertes à partager en famille ou entre amis.

En complément de l’offre de restauration locale, des associations niederbronnoises tiendront divers stands au parc du Casino tout au long de la journée grillades, tartes flambées, crêpes et buvette permettront aux visiteurs de profiter pleinement des festivités !

Découvrez le programme complet sur www.niederbronn-les-bains.fr. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[GRAND FESTIVAL OF CRAFTS] Join us for an evening of open-air dancing featuring a concert by the Ga’Coustiques, a band with folk and Celtic influences.

L’événement Soirée guinguette avec les Ga’Coustiques Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte