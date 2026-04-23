Exposition A la découverte des dinosaures Salle Le Clos Saint Jacques Beaune

Beaune

Exposition A la découverte des dinosaures

Salle Le Clos Saint Jacques 21 Boulevard Saint-Jacques Beaune Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

L’exposition à la découverte des dinosaures vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille.

À travers un parcours, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures.

Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renait le temps d’une expédition.

Découvrez de nombreuses animations et des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du Brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure !

Venez découvrir

Une vingtaine de dinosaures présents, dont certains robotisés.

Animations

Projection sur écran d’un documentaire.

Fouille archéologique.

Un quizz sera remis à chaque famille pour tenter de gagner le diplôme du petit paléontologue pour chaque enfant.

Billetterie uniquement sur place .

Salle Le Clos Saint Jacques 21 Boulevard Saint-Jacques Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 86 78 98 contact.dinosaures@gmail.com

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English : Exposition A la découverte des dinosaures

L’événement Exposition A la découverte des dinosaures Beaune a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1